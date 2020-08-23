Александр Радулов набрал два очка в одном периоде матча с «Колорадо». Видео

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу номинальных хозяев. В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, а также российский нападающий Александр Радулов. Также россиянин сделал результативную передачу в моменте с голом Сегина.

В составе «Колорадо» единственную шайбу забросил Натан Маккиннон. Результативными передачами отметились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен.

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