Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Радулов набрал два очка в одном периоде матча с «Колорадо». Видео

Александр Радулов набрал два очка в одном периоде матча с «Колорадо». Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу номинальных хозяев. В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, а также российский нападающий Александр Радулов. Также россиянин сделал результативную передачу в моменте с голом Сегина.

В составе «Колорадо» единственную шайбу забросил Натан Маккиннон. Результативными передачами отметились Габриэль Ландеског и Микко Рантанен.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020