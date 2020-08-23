Александр Радулов оформил дубль в матче с «Колорадо»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» проходит первый матч второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу номинальных хозяев. В составе «Далласа» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, а также дубль оформил российский нападающий Александр Радулов. Также россиянин сделал результативную передачу в моменте с заброшенной шайбой Сегина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В составе «Колорадо» забитыми голами отличились Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског.