Грубауэр получил травму паха, отражая бросок Гурьянова, и покинул лёд с помощью Задорова

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

Досрочно завершил матч основной голкипер «Эвеланш» Филипп Грубауэр. На четвёртой минуте второго периода немецкий вратарь получил травму, отражая бросок российского форварда «Далласа» Дениса Гурьянова. Судя по всему, Грубауэр получил травму паха. Филипп ушёл в раздевалку при помощи врача команды и защитника Никиты Задорова, а в воротах появился Павел Францоуз.

Видео момента с травмой Филиппа Грубауэра.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Блейк Комо, Александр Радулов, отметившийся дублем и результативной передачей, и Роопе Хинтц. У «Колорадо» забрасывали Натан Маккиннон (дубль) и Габриэль Ландеског.