Дейтер — о травме Джонсона: грязный удар в исполнении Бенна, но таков хоккей в плей-офф

Журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер поделился мнением о силовом приёме в исполнении капитана «Даллас Старз» Джейми Бенна в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Канадский форвард атаковал в колено защитника «Колорадо Эвеланш» Эрика Джонсона. Защитник «лавин» получил травму и не смог продолжить матч.
«Вне всяких сомнений, это грязный и безжалостный удар в исполнении Бенна. Но это хоккей в плей-офф. А он может быть грязным и бессердечным», — написал Дейтер.
Видео момента с травмой Эрика Джонсона.
Напомним, травма Джонсона не единственная потеря «Колорадо». На четвёртой минуте второго периода матча плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:5) получил травму основной голкипер «лавин» Филипп Грубауэр, отражая бросок российского форварда «Далласа» Дениса Гурьянова.
- 23 августа 2020
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
08:52
-
08:18
-
08:06
-
07:58
-
07:28
-
07:00
-
06:31
-
06:19
-
06:09
-
05:57
-
04:51
-
04:04
-
00:16
- 22 августа 2020
-
23:43
-
23:00
-
22:47
-
22:05
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:41
-
20:35
-
20:12
-
20:06
-
19:47
-
19:41
-
19:05
-
18:54
-
18:21
-
18:09
-
17:52
-
17:06