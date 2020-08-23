Дейтер — о травме Джонсона: грязный удар в исполнении Бенна, но таков хоккей в плей-офф

Журналист Colorado Hockey Now Адриан Дейтер поделился мнением о силовом приёме в исполнении капитана «Даллас Старз» Джейми Бенна в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Канадский форвард атаковал в колено защитника «Колорадо Эвеланш» Эрика Джонсона. Защитник «лавин» получил травму и не смог продолжить матч.

«Вне всяких сомнений, это грязный и безжалостный удар в исполнении Бенна. Но это хоккей в плей-офф. А он может быть грязным и бессердечным», — написал Дейтер.

Видео момента с травмой Эрика Джонсона.

Напомним, травма Джонсона не единственная потеря «Колорадо». На четвёртой минуте второго периода матча плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (3:5) получил травму основной голкипер «лавин» Филипп Грубауэр, отражая бросок российского форварда «Далласа» Дениса Гурьянова.