Хейсканен вошёл в топ-5 защитников НХЛ за 25 лет по голевым передачам в 10 матчах плей-офф

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен сделал голевую передачу, которая стала для него 10-й в нынешнем розыгрыше плей-офф. Финский защитник вошёл в топ-5 защитников НХЛ за 25 лет по передачам в 10 матчах со старта плей-офф, повторив результат Эрика Карлссона (2019).

Рекорд по этому показателю принадлежит Ларри Мёрфи (13 передач в 10 матчах в 1995 году). Второе место поделили Джейккоб Слэвин, Крис Летанг и россиянин Сергей Зубов (по 11 передач).