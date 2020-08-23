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Радулов вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков

Радулов вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась первая встреча полуфинальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Победу со счётом 5:3 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и повели в серии – 1-0.

На счету нападающего «Далласа» Александра Радулова дубль и результативная передача. Третье очко в матче стало для российского форварда 37-м за карьеру в матчах Кубка Стэнли. Благодаря этому Радулов, сыгравший 47-й кубковый матч, вышел на 18-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков, превзойдя результат Дмитрия Миронова (36 очков в 75 матчах).

Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков в 183 матчах). Второе место занимает Евгений Малкин (169 в 166 встречах). Топ-3 замыкает Александр Овечкин (131 очко в 136 матчах).

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