Крикунов: Линдберг может повторить судьбу Яшкина, но ему нужно понять новую ситуацию

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от игры новичка бело-голубых Оскара Линдберга.
«Оскар сейчас тоже попал под тяжёлую работу, поэтому ему непросто. Но в целом его игра на предсезонке нас устраивает. К нашему хоккею ещё надо привыкнуть, потому что мы играем в какой-то свой хоккей.
Может ли он повторить судьбу Яшкина? Может. Линдберг играл в НХЛ совсем в другой роли. И в России ему потребуется какое-то время, чтобы перестроиться к новым функциям. В «Динамо» мы возлагаем на него совсем другие надежды, и здесь у него будут другие задачи, чем в Америке. Там он играл в третьем или четвёртом звеньях, а в «Динамо» должен стать лидером команды. Надо давать результат, поэтому какое-то время у него уйдёт на понимание новой ситуации», — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полностью интервью с главным тренером московского «Динамо» можно прочитать на «Чемпионате».
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