Крикунов: Игумнов и Ефремов провалились. Они серьёзно зависли, и результата никакого нет

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов признался, что его тревожит, в каком состоянии к старту нового сезона подходят третий и четвёртый центральные нападающие бело-голубых Иван Игумнов и Владислав Ефремов.
«Муранов забил гол в одном из матчей, Зайцев забил в пустые ворота, когда его поставили вместо удалённого Попугаева. Так что два гола они забить сумели.
Но нас действительно беспокоит состояние Игумнова и Ефремова. Их абсолютно не видно. Они провалились, и непонятно почему так вышло. По идее, если долго играешь в команде, то уже и результат нужно давать. А они серьёзно зависли, и результата у них никакого нет», — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полностью интервью с главным тренером московского «Динамо» можно прочитать на «Чемпионате».
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