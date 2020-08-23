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Крикунов: Игумнов и Ефремов провалились. Они серьёзно зависли, и результата никакого нет

Крикунов: Игумнов и Ефремов провалились. Они серьёзно зависли, и результата никакого нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов признался, что его тревожит, в каком состоянии к старту нового сезона подходят третий и четвёртый центральные нападающие бело-голубых Иван Игумнов и Владислав Ефремов.

«Муранов забил гол в одном из матчей, Зайцев забил в пустые ворота, когда его поставили вместо удалённого Попугаева. Так что два гола они забить сумели.

Но нас действительно беспокоит состояние Игумнова и Ефремова. Их абсолютно не видно. Они провалились, и непонятно почему так вышло. По идее, если долго играешь в команде, то уже и результат нужно давать. А они серьёзно зависли, и результата у них никакого нет», — сказал Крикунов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полностью интервью с главным тренером московского «Динамо» можно прочитать на «Чемпионате».

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