Рижское «Динамо» объявило о переходе Скарлетта и подписании пробного контракта с Яксом

Защитник системы клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Рис Скарлетт перешёл в рижское «Динамо», сообщается на официальном сайте латвийского клуба. Хоккеист подписал с латвийским клубом соглашение на один сезон.
27-летний канадский хоккеист не провёл ни одного матча в НХЛ. На драфте был выбран клубом «Нью-Джерси Дэвилз» в 2011 году в шестом раунде под общим 159-м номером. В прошедшем регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги Скарлетт набрал 16 (5+11) очков в 51 матче за фарм-клуб «Далласа». В АХЛ защитник провёл 325 матчей, набрав 118 (24+94) очков и 256 штрафных минут.
Рижское «Динамо» объявило и о заключении пробного контракта с 25-летним защитником Янисом Яксом, который провёл минувший сезон в клубе «Бэйкерсфилд Кондорз».
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