Пашков: если Квартальнов не найдёт гибкость и аритмию, «Ак Барсу» гарантированы проблемы

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре «Ак Барса».
«Сегодня «Ак Барс» воспринимается как явный лидер Восточной конференции, у команды есть стиль и система игры, которая приносит результат. Может быть, сторонникам классического советского хоккея она не близка, но сегодня в условиях маленьких площадок постоянный прессинг, агрессия, забросы на «пятак» приносят результат.
У системы Дмитрия Квартальнова много достоинств, но есть и недостатки. Они проявляются на второй и третий сезоны работы специалиста, когда у игроков накапливается определенная усталость от немного простоватого и энергозатратного хоккея.
Если Квартальнов не будет гибким и не включит в командную тактику аритмию, проблемы «Ак Барсу» рано или поздно гарантированы. У Казани есть мастера, способные взять паузу и сыграть глубже, например Данис Зарипов. Тренерский штаб, если хочет реализовать весь потенциал команды, должен им доверять», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.
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