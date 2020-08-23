Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Пашков: если Квартальнов не найдёт гибкость и аритмию, «Ак Барсу» гарантированы проблемы

Пашков: если Квартальнов не найдёт гибкость и аритмию, «Ак Барсу» гарантированы проблемы
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре «Ак Барса».

«Сегодня «Ак Барс» воспринимается как явный лидер Восточной конференции, у команды есть стиль и система игры, которая приносит результат. Может быть, сторонникам классического советского хоккея она не близка, но сегодня в условиях маленьких площадок постоянный прессинг, агрессия, забросы на «пятак» приносят результат.

У системы Дмитрия Квартальнова много достоинств, но есть и недостатки. Они проявляются на второй и третий сезоны работы специалиста, когда у игроков накапливается определенная усталость от немного простоватого и энергозатратного хоккея.

Если Квартальнов не будет гибким и не включит в командную тактику аритмию, проблемы «Ак Барсу» рано или поздно гарантированы. У Казани есть мастера, способные взять паузу и сыграть глубже, например Данис Зарипов. Тренерский штаб, если хочет реализовать весь потенциал команды, должен им доверять», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.

Квартальнов: понимаю, что в «Ак Барсе» меня всегда будут сравнивать с Билялетдиновым
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020