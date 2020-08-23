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Варламов: чуть ли не каждый день обсуждали, как играть против звёзд «Вашингтона»

Варламов: чуть ли не каждый день обсуждали, как играть против звёзд «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов поделился мнением о победе в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4-1).

«Мы проделали выдающуюся работу. Все защитники выступили солидно и надежно. Ребята сражались, своевременно возвращались назад, старались делать блоки, принимая шайбу на себя. Особенно опасен был Александр Овечкин, он всегда много бросает. Но мы отлично действовали и в меньшинстве. Спасибо всем ребятам, мы отлично поработали.

Перед серией и в её ходе у нас проходило много собраний, как действовать и как играть со звёздами «Вашингтона». Говорили об этом чуть ли не каждый день. Когда выходили на лёд, каждый из нас знал, что делать. Верим в нашу систему. Верим в наш тренерский штаб. Они нам говорят, что делать, а мы исполняем. И эта работа в матче с «Вашингтоном» была проделана хорошо», – цитирует Варламова пресс-служба НХЛ.

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