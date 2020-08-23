Генменеджер «Коламбуса»: контракты со свободными агентами не станут основой нашего успеха

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен дал понять, что не намерен вести активную работу на рынке свободных агентов. «Блю Джекетс» покинули плей-офф, проиграв в первом раунде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«Не думаю, что контракты со свободными агентами станут основой нашего успеха. Мы хорошо поработали на драфтах, углубили состав. Этот сезон стал проверкой — было много травм. Некоторые ребята воспользовались этим и либо оправдали ожидания, либо превзошли их.



У нас есть несколько очень хороших молодых ребят, которые быстро движутся в правильном направлении, и не думаю, что они намерены сбавлять темп. Говорю о Лайэме Фоуди, Алексе Тексье и Бемстреме», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.