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Генменеджер «Коламбуса»: контракты со свободными агентами не станут основой нашего успеха

Генменеджер «Коламбуса»: контракты со свободными агентами не станут основой нашего успеха
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен дал понять, что не намерен вести активную работу на рынке свободных агентов. «Блю Джекетс» покинули плей-офф, проиграв в первом раунде «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«Не думаю, что контракты со свободными агентами станут основой нашего успеха. Мы хорошо поработали на драфтах, углубили состав. Этот сезон стал проверкой — было много травм. Некоторые ребята воспользовались этим и либо оправдали ожидания, либо превзошли их.

У нас есть несколько очень хороших молодых ребят, которые быстро движутся в правильном направлении, и не думаю, что они намерены сбавлять темп. Говорю о Лайэме Фоуди, Алексе Тексье и Бемстреме», – цитирует Кекяляйнена пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

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