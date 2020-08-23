«Спартак» переиграл в контрольном матче «Химик», забросив семь шайб

«Спартак» в контрольном матче обыграл «Химик». Встреча на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 7:3 в пользу красно-белых. Отметим, что воскресенский клуб является партнёром москвичей в Высшей хоккейной лиге.
В составе команды Олега Знарка голы на счету Робина Ганзла (дубль), Андрея Кутейкина, Михаила Котляревского, Анатолия Никонцева (дубль) и Кирилла Лямина. У клуба ВХЛ автором двух шайб стал Захар Шабловский, а один точный бросок на счету Ильи Талалуева.
Примечательно, что четыре вратаря системы красно-белых провели по половине матча (два голкипера сыграли за «Спартак», два — за «Химик»). Меньше всех пропустил Александр Трушков. У «Спартака» эта победа стала первой в ходе подготовки к новому сезону КХЛ. Столичная команда проиграла «Авангарду» и «Витязю».
- 23 августа 2020
-
16:27
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:37
-
14:28
-
13:45
-
13:12
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:36
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
08:52
-
08:18
-
08:06
-
07:58
-
07:28
-
07:00
-
06:31
-
06:19
-
06:09
-
05:57
-
04:51
-
04:04
-
00:16
- 22 августа 2020
-
23:43
-
23:00