«Спартак» переиграл в контрольном матче «Химик», забросив семь шайб

«Спартак» в контрольном матче обыграл «Химик». Встреча на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 7:3 в пользу красно-белых. Отметим, что воскресенский клуб является партнёром москвичей в Высшей хоккейной лиге.

В составе команды Олега Знарка голы на счету Робина Ганзла (дубль), Андрея Кутейкина, Михаила Котляревского, Анатолия Никонцева (дубль) и Кирилла Лямина. У клуба ВХЛ автором двух шайб стал Захар Шабловский, а один точный бросок на счету Ильи Талалуева.

Примечательно, что четыре вратаря системы красно-белых провели по половине матча (два голкипера сыграли за «Спартак», два — за «Химик»). Меньше всех пропустил Александр Трушков. У «Спартака» эта победа стала первой в ходе подготовки к новому сезону КХЛ. Столичная команда проиграла «Авангарду» и «Витязю».