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«Спартак» переиграл в контрольном матче «Химик», забросив семь шайб

«Спартак» переиграл в контрольном матче «Химик», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» в контрольном матче обыграл «Химик». Встреча на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 7:3 в пользу красно-белых. Отметим, что воскресенский клуб является партнёром москвичей в Высшей хоккейной лиге.

В составе команды Олега Знарка голы на счету Робина Ганзла (дубль), Андрея Кутейкина, Михаила Котляревского, Анатолия Никонцева (дубль) и Кирилла Лямина. У клуба ВХЛ автором двух шайб стал Захар Шабловский, а один точный бросок на счету Ильи Талалуева.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 августа 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 3
Химик
Воскресенск
0:1 Шабловский (Мухин, Гришин) – 09:38' (5x4)   1:1 Ганзл (Лехтеря, Радил) – 13:46' (5x4)   2:1 Кутейкин (Котляревский) – 28:18' (5x5)   2:2 Талалуев (Шабловский) – 29:22' (5x5)   3:2 Котляревский (Цыплаков, Сериков) – 34:59' (5x5)   3:3 Шабловский (Мусин) – 38:07' (5x5)   4:3 Никонцев (Вишневский, Фёдоров) – 42:58' (5x5)   5:3 Лямин (Широков, Вишневский) – 45:37' (5x5)   6:3 Никонцев – 59:06' (en)   7:3 Ганзл (Зубарев) – 59:59' (6x5)

Примечательно, что четыре вратаря системы красно-белых провели по половине матча (два голкипера сыграли за «Спартак», два — за «Химик»). Меньше всех пропустил Александр Трушков. У «Спартака» эта победа стала первой в ходе подготовки к новому сезону КХЛ. Столичная команда проиграла «Авангарду» и «Витязю».

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