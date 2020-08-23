Маршан: серия с «Тампой» — это экзамен для «Бостона», у них чертовски хорошая команда

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Это настоящий экзамен. Лучшие команды лиги известны всем. На самом деле есть несколько уровней. Команды, которые сейчас продолжают борьбу за кубок, входят в группу сильнейших. Такие серии всем интересны, хоккеисты хотят в них играть. За счёт этого определяется ценность победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Тут надо обыграть такие команды, как «Тампа».

У них очень хорошая команда. Серия будет интересной. Очень напряжённой, сложной. Но всегда хочется играть против сильного соперника. А у них чертовски хорошая команда», – приводит слова Маршана пресс-служба лиги.

Первый матч серии «Тампа-Бэй» – «Бостон» состоится в ночь с 23 на 24 августа. Начало встречи – 3:00 мск.