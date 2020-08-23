Маршан: серия с «Тампой» — это экзамен для «Бостона», у них чертовски хорошая команда

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Это настоящий экзамен. Лучшие команды лиги известны всем. На самом деле есть несколько уровней. Команды, которые сейчас продолжают борьбу за кубок, входят в группу сильнейших. Такие серии всем интересны, хоккеисты хотят в них играть. За счёт этого определяется ценность победы в розыгрыше Кубка Стэнли. Тут надо обыграть такие команды, как «Тампа».
У них очень хорошая команда. Серия будет интересной. Очень напряжённой, сложной. Но всегда хочется играть против сильного соперника. А у них чертовски хорошая команда», – приводит слова Маршана пресс-служба лиги.
Первый матч серии «Тампа-Бэй» – «Бостон» состоится в ночь с 23 на 24 августа. Начало встречи – 3:00 мск.
- 23 августа 2020
-
17:58
-
17:48
-
17:16
-
17:00
-
16:37
-
16:27
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:37
-
14:28
-
13:45
-
13:12
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:36
-
10:15
-
09:53
-
09:30
-
08:52
-
08:18
-
08:06
-
07:58
-
07:28
-
07:00
-
06:31
-
06:19
-
06:09
-
05:57