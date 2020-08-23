Стивен Стэмкос из-за травмы пропустит первый матч серии с «Бостоном»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что капитан команды Стивен Стэмкос пропустит первый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз».

«Пока мы не можем на него рассчитывать. Он восстанавливается. Я сообщу, когда он будет готов играть. Пока мне нечего сообщить. Я поделюсь с вами информацией, когда она появится, но сейчас нет смысла спрашивать меня о деталях», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.

Ранее стало известно, что Стэмкос получил травму нижней части тела во время тренировки команды. Это не первая травма канадского форварда в нынешнем сезоне. 2 марта Стивен перенёс операцию на мышцах кора.

Первый матч серии «Тампа-Бэй» – «Бостон» состоится в ночь с 23 на 24 августа. Начало встречи – 3:00 мск.