Лебрюн: место главного тренера «Вашингтона» может хорошо подойти Майку Бэбкоку

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн поделился мыслями о кандидатах на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз», который стал вакантным после увольнения Тодда Рирдена.

«В данный момент в НХЛ без работы находится большое количество известных тренеров. Среди них Жерар Галлан, Питер Лавиолетт, Брюс Будро и Майк Бэбкок, которому место может хорошо подойти. Кроме этого, много ассистентов на рынке. Возможно, пришло время дать новый шанс Майку Йео, Джону Стивенсу или Кирку Мюллеру», — отметил Лебрюн.

49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).