Лямся: одно удовольствие смотреть за Амировым. Он очень талантливый и одарённый игрок

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал выступление нападающего Родиона Амирова на предсезонном турнире Кубок чемпионов в Казани.

«Амиров дважды на турнире пытался забить лакросс-гол? Не могу сказать «не делай этого». Молодым игрокам требуется время, чтобы понять, как им действовать на льду.

Одно удовольствие смотреть за Амировым, как он катается и контролирует шайбу. Он иногда пробует разные приёмы. Поэтому здесь я ни в коем случае его не ругал. Просто надо дать время молодому игроку понять, когда это можно делать и как он должен это делать. А так — Амиров очень талантливый и одарённый игрок», – приводит слова Лямся пресс-служба клуба.

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