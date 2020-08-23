Экс-форвард НХЛ Лапьер: Жерар Галлан — тот тип тренера, который нужен Овечкину

Бывший нападающий «Монреаля», «Ванкувера», «Сент-Луиса» и «Питтсбурга» Максим Лапьер поделился мыслями о том, кто может стать новым главным тренером «Вашингтон Кэпиталз».
«Мне было бы интересно увидеть на посту наставника «Кэпиталз» Жерара Галлана. Я убеждён, что это тот тип тренера, который нужен Александру Овечкину. Его любят ветераны и он знает, как сделать так, чтобы молодые хоккеисты тоже чувствовали себя комфортно, но при этом, работали бы правильно», — отметил Лапьер в своём «твиттере».
Напомним, что Галлан руководил «Вегас Голден Найтс», который в 2018 году вышел в финал Кубка Стэнли, где в пяти матчах проиграл «Вашингтону». По ходу регулярного чемпионата — 2019/2020 Галлан был уволен и пока остаётся без работы.
Максим Лапьер сыграл в НХЛ более 600 матчей, а нынче играет в немецком «Айсбэрене».
- 23 августа 2020
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