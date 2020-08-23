Квартальнов – о турнире в Казани: нет проходных матчей, всегда хочется побеждать

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от выигранного матча с «Металлургом» (3:1).

«Хороший турнир, хорошие соперники. Мы довольны, что выиграли турнир. Игра была тяжёлой, «Магнитка» была посвежее, в том числе в концовке. Много времени мы играли в три защитника. Осталось время чуть-чуть подработать. Здорово, что забивали в каждой игре.

Почему решили поставить Билялова? Он неплохо себя чувствовал, решили поставить. Тимур будет много играть в чемпионате. Как оцениваю игру молодёжи? Для всех оценка неплохая. Это наше будущее. Да, они не так много играли в большинстве, меньшинстве. Сейчас будет турнир среди команд ВХЛ, отправим всех молодых в «Барс», там получат много игрового времени.

Очень много говорят про фаворитов. История показывает, что это преждевременно. Давление везде есть, но наша работа – справляться с этим. Мы спокойно стоим на земле, понимаем, что от нас требуется.

Как отношусь к предсезонным турнирам? Всегда хочется побеждать. В каком бы состоянии мы ни вышли, хотим победить. Помню, как попал в сборную СССР к Виктору Тихонову, и у нас был турнир в Чехословакии. Он говорил, что обязательно нужно выигрывать, зарабатывать место в хоккее. Наверное, эти слова отложились. Нет проходных матчей, надо стараться выигрывать», – приводит слова специалиста пресс-служба клуба.