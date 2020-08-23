Яруллин: хорошо, что «Ак Барс» не зависит от конкретных игроков
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3) в финале предсезонного турнира Кубок чемпионов в Казани.
«Хорошая, интересная игра. Достойный финал, отличный соперник. Ребята – молодцы, что довели игру до победы. Времени осталось мало, был большой перерыв – все соскучились. Думаю, поэтому был такой накал. Уверен, эмоции останутся и на сезон.
Хорошо, что мы не зависим от конкретных игроков. У нас есть кем заменить любого игрока. Хорошо, что у нас растёт боевитая молодёжь», – приводит слова Яруллина пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
Квартальнов – о турнире в Казани: нет проходных матчей, всегда хочется побеждать
- 23 августа 2020
-
22:09
-
21:54
-
21:47
-
21:06
-
20:55
-
20:43
-
19:41
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:01
-
18:47
-
18:24
-
17:58
-
17:48
-
17:16
-
17:00
-
16:37
-
16:27
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:37
-
14:28
-
13:45
-
13:12
-
13:00
-
12:31
-
12:15
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:10
-
10:36
Партнерский контент