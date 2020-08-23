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Яруллин: хорошо, что «Ак Барс» не зависит от конкретных игроков

Яруллин: хорошо, что «Ак Барс» не зависит от конкретных игроков
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3) в финале предсезонного турнира Кубок чемпионов в Казани.

«Хорошая, интересная игра. Достойный финал, отличный соперник. Ребята – молодцы, что довели игру до победы. Времени осталось мало, был большой перерыв – все соскучились. Думаю, поэтому был такой накал. Уверен, эмоции останутся и на сезон.

Хорошо, что мы не зависим от конкретных игроков. У нас есть кем заменить любого игрока. Хорошо, что у нас растёт боевитая молодёжь», – приводит слова Яруллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

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