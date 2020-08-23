Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри извинился за действия своего агента Аллана Уолша. Ранее Уолш отреагировал на ситуацию с игровым временем канадского вратаря, опубликовав в «Твиттере» фотографию, на которой голкипер пронзён мечом с фамилией главного тренера «Голден Найтс» Питера Дебура.

«Аллан уже давно является моим агентом. Я знаю его с 15 лет и очень ценю его страсть к хоккею. Думаю, это был способ защитить меня из-за того, что я мало играл, но я здесь, чтобы побеждать со своей командой и добиваться успеха. Вот что важно.

Мы все хотим победить, поэтому мы здесь. Мне очень нравится Робин Ленер. У нас хорошая дружба, и я думаю, что он действительно хороший вратарь. Нет никаких обид», – сказал Флёри.