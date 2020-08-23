Брагин: никакого давления со стороны руководства СКА нет
Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после поражения в матче за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).
«Мы играем на победу каждый матч, но у нас есть проблемы с реализацией голевых моментов. Результат турнира нас расстроил, но самое главное, мы увидели то, в каком направлении нужно двигаться дальше. Никакого давления со стороны руководства СКА нет — все понимают, что сейчас главное конечный, итоговый результат», – приводит слова Брагина ТАСС.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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