Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин: никакого давления со стороны руководства СКА нет

Брагин: никакого давления со стороны руководства СКА нет
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин дал комментарий после поражения в матче за третье место на предсезонном турнире Кубок чемпионов с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).

«Мы играем на победу каждый матч, но у нас есть проблемы с реализацией голевых моментов. Результат турнира нас расстроил, но самое главное, мы увидели то, в каком направлении нужно двигаться дальше. Никакого давления со стороны руководства СКА нет — все понимают, что сейчас главное конечный, итоговый результат», – приводит слова Брагина ТАСС.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Э. Галимов – о матче с «СЮ»: плохо играли, СКА надо делать выводы и добавлять
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020