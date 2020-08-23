Форвард «Ак Барса» Галимов: пока мыслей о НХЛ нет, надо окрепнуть здесь

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) в финале предсезонного турнира Кубок чемпионов в Казани.

«Хороший турнир, хорошо, что выиграли. Все игры были тяжёлыми. Больше мне нечего сказать. Вчера генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что я будущая звезда НХЛ? Да, меня вчера все съели из-за этого. Не знаю, как комментировать это. Есть ли мысли о будущем в НХЛ? В будущем есть, а сейчас пока нет, надо окрепнуть здесь.

Звание MVP турнира? С одной стороны, приятно. С другой, нужно продолжать работать. Главное – сезон. Нужно работать, и всё будет нормально», – приводит слова Галимова пресс-служба клуба.

Галимов в прошлом сезоне сыграл за «Ак Барс» один матч, набранными очками не отметился. За «Барс» форвард провёл 40 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности "+14". Также Артём стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года.