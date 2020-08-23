Бирюков: впечатлён «Ак Барсом», команда стала ещё сильнее и интереснее

Генеральный директор «Бурана» Михаил Бирюков поделился впечатлениями от предсезонного турнира Кубок чемпионов, в котором приняли участие «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев» и СКА.

«Сильные команды, хороший турнир, плюс было выбрано хорошее время проведения матчей. Давно не было такого освещения хоккея, наконец-то это вернулось. С большим удовольствием посмотрел все игры. Впечатлён «Ак Барсом». Работа тренерского штаба этой команды вызывает у меня огромное уважение. В этом сезоне команда стала ещё сильнее, быстрее и интереснее.

Все команды были хорошего уровня. «Магнитка» проявила характер в финале. «Салават Юлаев» — интересная команда, которая старается играть в комбинационный хоккей. СКА омолодился, плюс новый тренерский штаб. Думаю, что в начале регулярного чемпионата мы увидим от «армейцев» с берегов Невы совершенно другой результат. Не сомневаюсь, что эта команда в «регулярке» покажет красивый хоккей.

Выделил бы то, что на турнире в Казани было заиграно очень много молодых ребят. Это большое дело для нашего хоккея в целом. Очень радует отношение руководителей и тренеров, которые доверяют молодым хоккеистам место в основе. Интересно было наблюдать за ребятами», – приводит слова Бирюкова Allhockey.Ru.