Маклеллан — о продлении контракта с Овечкиным: продолжим переговоры в тренировочном лагере

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном продлении контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.

Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту форварда. В конце сезона-2020/2021 34-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.

«Мы проведём переговоры в тренировочном лагере. Продолжим их», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.

23 августа Маклеллан освободил Тодда Рирдена с должности главного тренера. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).