Маклеллан — о продлении контракта с Овечкиным: продолжим переговоры в тренировочном лагере

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о возможном продлении контракта с капитаном команды Александром Овечкиным.
Следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту форварда. В конце сезона-2020/2021 34-летний россиянин может стать неограниченно свободным агентом.
«Мы проведём переговоры в тренировочном лагере. Продолжим их», — приводит слова Маклеллана пресс-служба НХЛ.
23 августа Маклеллан освободил Тодда Рирдена с должности главного тренера. 49-летний Рирден был 18-м главным тренером в истории «Вашингтона». Под его руководством «Кэпиталз» второй сезон кряду вылетели из плей-офф в первом раунде. В 2019 году столичная команда уступила «Каролине Харрикейнз» (3-4), а спустя год проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4).
- 24 августа 2020
-
07:40
-
07:15
-
07:00
-
06:34
-
06:27
-
06:16
-
05:58
- 23 августа 2020
-
23:50
-
23:41
-
23:28
-
23:13
-
22:47
-
22:09
-
21:54
-
21:47
-
21:06
-
20:55
-
20:43
-
19:41
-
19:36
-
19:23
-
19:21
-
19:01
-
18:47
-
18:24
-
17:58
-
17:48
-
17:16
-
17:00
-
16:37
-
16:27
-
15:29
-
15:25
-
15:10
-
14:55