Генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему не смог договориться с Тротцем о новом контракте
Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, считает ли он ошибкой то обстоятельство, что в 2018 году не сумел договориться о новом контракте с главным тренером Барри Тротцем.
«Мы не смогли договориться с Барри о продолжении сотрудничества. Это стало для нас разочарованием. Мы готовы были заплатить Тротцу его рыночную стоимость, но срок контракта в то время стал камнем преткновения», — приводит слова Маклеллана журналистка Саманта Пелл.
В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс».
Бейли: Тротц просил дать ему возможность отомстить «Вашингтону»
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