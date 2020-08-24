Генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему не смог договориться с Тротцем о новом контракте

Генеральный менеджер и вице-президент «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос, считает ли он ошибкой то обстоятельство, что в 2018 году не сумел договориться о новом контракте с главным тренером Барри Тротцем.

«Мы не смогли договориться с Барри о продолжении сотрудничества. Это стало для нас разочарованием. Мы готовы были заплатить Тротцу его рыночную стоимость, но срок контракта в то время стал камнем преткновения», — приводит слова Маклеллана журналистка Саманта Пелл.

В 2018 году столичная команда стала обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии переиграв «Вегас Голден Найтс» (4-1). 18 июня 2018 года «Вашингтон» объявил об уходе с должности главного тренера Барри Тротца, который перешёл на работу в «Айлендерс».