Главный тренер «Тампы»: огромное разочарование. Первый период получился просто ужасным

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3, 0-1).

«Огромное разочарование, потому что это очень обидное поражение. В последнем матче серии с «Коламбусом» у нас был ужасный период. И сегодняшний первый период тоже получился именно таким. Не могу сказать, что мы проиграли матч в первом периоде, но мы никак себе не помогли. Когда ты даёшь фору сопернику и играешь только 40 минут, это тяжело», — признал Купер на послематчевой пресс-конференции.

В составе победителей забили Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Незадолго до гола Койла открыть счёт могла «Тампа», однако один из лидеров «мишек» Давид Пастрняк помешал российскому форварду «молний» Никите Кучерову реализовать выход один на один с голкипером «Бостона» Ярославом Галаком.