Корягин: сыграть в нападении пришлось из-за травм. Постарался понять специфику игры

Защитник «Амура» Глеб Корягин поделился мнением о предсезонной подготовке команды.



«Первая часть лагеря прошла в Хабаровске, в нашем часовом поясе, в Москве ситуация немного другая. В столице у нас были высокие нагрузки — фактически по три тренировки в день, плюс составы на каждую игру менялись. Тренеры просматривали новичков, давали всем шансы, да и травмы с болезнями команду не миновали, из-за чего последний поединок со „Спартаком“ был отменен. В принципе именно для поиска оптимальных сочетаний и придуманы контрольные игры.



В матче с „Динамо“ я сыграл в нападении? Особого выбора не было — травмы. Постарался понять специфику игры нападающего — как защитнику мне это полезно. Наверное, на какие-то игровые моменты взглянул по-новому, хороший опыт», — цитирует Корягина Russia-Hockey.