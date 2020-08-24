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Тротц: «Айлендерс» прошли два раунда, осознавая на генном уровне, как играть

Тротц: «Айлендерс» прошли два раунда, осознавая на генном уровне, как играть
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от встречи с «Филадельфией Флайерз» во втором раунде Кубка Стэнли.

«Могу с полной уверенностью утверждать, что мы можем положиться на наше умение вести игру пять на пять. Мы хорошо понимаем, как нам надо работать в таком формате и за счёт чего можно добиться победы в плей-офф. Мы прошли первые два раунда, осознавая уже на генном уровне, что делать, как играть, как настраиваться и как готовиться», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед

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