Тротц: «Айлендерс» прошли два раунда, осознавая на генном уровне, как играть

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от встречи с «Филадельфией Флайерз» во втором раунде Кубка Стэнли.



«Могу с полной уверенностью утверждать, что мы можем положиться на наше умение вести игру пять на пять. Мы хорошо понимаем, как нам надо работать в таком формате и за счёт чего можно добиться победы в плей-офф. Мы прошли первые два раунда, осознавая уже на генном уровне, что делать, как играть, как настраиваться и как готовиться», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед