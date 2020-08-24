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Хедман: мы разочарованы началом матча с «Бостоном»

Хедман: мы разочарованы началом матча с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился впечатлениями от проигранного матча с «Бостон Брюинз» (2:3).

«Мы, конечно, были недовольны тем, как начали матч. Уж не знаю, удивлены ли, но точно разочарованы этим. Во втором и третьем подтянулись, но такая игра должна быть нашей нормой на протяжении всех 60 минут», — приводит слова Хедмана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей авторами голов стали Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 24 минуты и 53 секунды игрового времени и также не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов.

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