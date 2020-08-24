Видгоф — о коронавирусе в «Тракторе»: заболевание у всех протекает в лёгкой форме

Вице-президент челябинского «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал состояние заразившихся коронавирусом игроков клуба.
«Заболевание у всех протекает в лёгкой форме, осложнений ни у кого нет. Команда продолжает готовиться к регулярному чемпионату, который начнётся совсем скоро. Я вообще не понимаю этого ажиотажа. Зачем об этом писать? Есть такая детская болезнь, которой легко заразиться, но она не опасна. Так и тут. Всё в порядке у команды», — приводит слова Видгофа Znak.
Напомним, недавно «Трактор» отменил Кубок губернатора Челябинской области, опубликовав заявление: «Решение принято в связи с отказом нескольких гостевых команд, в расположении которых выявлены случаи заражения коронавирусом, а также в связи с ситуацией в «Тракторе», где у ряда игроков зафиксирован первичный положительный анализ на COVID-19. Коллегиальное решение клубов также ориентировано на стартующий через две недели регулярный чемпионат КХЛ, поэтому было принято совместное решение минимизировать риски. Во избежание вспышек коронавирусной инфекции в команде за время до начала первенства будут максимально ограничены посторонние контакты игроков, тренеров и персонала».
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