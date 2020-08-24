Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал об изменении правил назначения штрафных бросков. Новые правила начнут действовать с сезона-2020/2021.
«В сезоне-2020/2021 в КХЛ изменились правила назначения штрафных бросков. Теперь за любое нарушение, совершённое сзади на игроке, выходящем один на один с вратарём, арбитр должен будет назначить буллит. Также штрафной бросок будет назначен, если защищающийся игрок прижмёт шайбу в площади ворот. Если же сам игрок будет находиться в площади ворот, но прижмёт шайбу в другой зоне, то буллита не будет», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
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