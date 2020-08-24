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Источник: Геннадий Столяров может пополнить состав рижского «Динамо»

Источник: Геннадий Столяров может пополнить состав рижского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Помещённый московским «Спартаком» в список отказов нападающий Геннадий Столяров может оказаться в рижском «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Игрока по совместной работе хорошо знает нынешний тренер рижан Петерис Скудра. Сейчас стороны ждут, как будет решён вопрос между хоккеистом и его нынешним клубом, так как в «Динамо» Геннадию готовы предложить куда более скромные финансовые условия.

Также сообщается, что двух других хоккеистов, ранее работавших со Скудрой защитника Юрия Сергиенко и форварда Евгения Мозера, в столице Латвии точно не будет. Сергиенко уже дважды помещался «Трактором» в список отказов, контракт между Мозером и «Автомобилистом» расторгнут по соглашению сторон.

«Спартак» поместил в список отказов нападающего Геннадия Столярова
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