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Ведущая Зухра Уразбахтина будет работать в «Авангарде». Ранее она покинула «Ак Барс»

Ведущая Зухра Уразбахтина будет работать в «Авангарде». Ранее она покинула «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Известная ведущая Зухра Уразбахтина будет работать на клубном телевидении «Авангарда». Ранее девушка покинула «Ак Барс ТВ».

«В межсезонье изменения происходят не только в том составе, который выходит на лёд. Важный трансфер для медиакоманды: в сезоне мы собираемся радовать вас ярким контентом! Приветствуем новую ведущую „Авангард ТВ“ Зухру Уразбахтину. Добро пожаловать в нашу большую хоккейную семью!», — указано в заявлении клуба.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».

Уразбахтина стала ведущей программы «Ак Барс ТВ» в сентябре прошлого года перед началом сезона-2019/2020. Она выходила в прямых эфирах команды до и во время перерывов матчей хоккейного клуба на официальной странице клуба в соцсетях.

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