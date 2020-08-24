Ведущая Зухра Уразбахтина будет работать в «Авангарде». Ранее она покинула «Ак Барс»

Известная ведущая Зухра Уразбахтина будет работать на клубном телевидении «Авангарда». Ранее девушка покинула «Ак Барс ТВ».



«В межсезонье изменения происходят не только в том составе, который выходит на лёд. Важный трансфер для медиакоманды: в сезоне мы собираемся радовать вас ярким контентом! Приветствуем новую ведущую „Авангард ТВ“ Зухру Уразбахтину. Добро пожаловать в нашу большую хоккейную семью!», — указано в заявлении клуба.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Авангарда» в «Твиттере».



Уразбахтина стала ведущей программы «Ак Барс ТВ» в сентябре прошлого года перед началом сезона-2019/2020. Она выходила в прямых эфирах команды до и во время перерывов матчей хоккейного клуба на официальной странице клуба в соцсетях.