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«Амур» отдаст «Трактору» Величкина, Ольшанского и Болтанова в обмен на Сергиенко

«Амур» отдаст «Трактору» Величкина, Ольшанского и Болтанова в обмен на Сергиенко
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», хабаровский «Амур» и челябинский «Трактор» договорились о масштабном обмене. В Челябинск отправляются защитник Савелий Ольшанский, форварды Игорь Величкин и Артур Болтанов, взамен «Трактор» отдаст защитника Юрия Сергиенко. Контракт с Величкиным «Трактор» рассчитывает сразу расторгнуть.

21-летний Ольшанский в прошлом сезоне выступал в системе магнитогорского «Металлурга», проведя только один матч за основную команду. 33-летний Величкин в сезоне-2019/2020 провёл 22 матча, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-2" и отсутствии штрафных минут. 24-летний Болтанов в прошлом сезоне не играл в основной команде «Амура». 25-летний Сергиенко в сезоне-2019/2020 провёл 43 матча, отдав шесть результативных передач при показателе полезности "-8".

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