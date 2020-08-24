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Беляев: обменом Сергиенко «Трактор» решил несколько задач

Беляев: обменом Сергиенко «Трактор» решил несколько задач
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев прокомментировал масштабный обмен с «Амуром».

«Мы искали варианты обмена Сергиенко, дважды выставляли на драфт отказов, но ни один из клубов КХЛ его не забрал. Согласно регламенту лиги клуб обязан заявить хоккеиста на сезон, и контракт учитывался бы в потолке зарплат, либо расторгнуть контракт с выплатой компенсации.

Появился вариант с «Амуром», который устроил обе стороны. Систему «Трактора» пополнят нападающий Артур Болтанов и защитник Савелий Ольшанский, воспитанник челябинского клуба. Также в обмене участвует нападающий Игорь Величкин, его контракт будет расторгнут в ближайшее время согласно регламенту.

Этим обменом мы решили несколько задач, сократили зарплатную ведомость, получили двух игроков в систему для глубины состава, а также уменьшили сумму компенсации за расторжение контракта», — цитирует Беляева официальный сайт «Трактора».

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