Джонсон: «Тампа» безалаберно стартовала, не могли включиться ногами и головами

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Тайлер Джонсон поделился впечатлениями от проигранного матча с «Бостон Брюинз» (2:3, 0-1 в серии).
«Стартовали мы довольно безалаберно, что для нас нетипично. В первом периоде никак не могли включиться ни головами, ни ногами. Дальше выглядели лучше, но все равно хотелось бы делать больше точных передач в крюк партнерам и не торопить события там, где не надо. Второй и третий периоды были больше похожи на наш хоккей, но по части самоотдачи мы точно способны на большее», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.
В составе победителей отличились Чарли Койл, Давид Пастрняк и Брэд Маршан. В составе «Тампы» дублем отличился Виктор Хедман. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на площадке 19 минут и 23 секунды и не отметился результативными действиями. Защитник Михаил Сергачёв получил 24 минуты и 53 секунды игрового времени и также не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский пропустил три гола и совершил 28 сейвов.
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