Дебур: «Ванкувер» в круге вбрасывания съел «Вегас» заживо
Главный тренер клуба «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур прокомментировал победу над «Ванкувер Кэнакс» (5:0) в первом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли.
«Сегодня в круге вбрасывания нас съели заживо. Во втором периоде ситуация была немного лучше, но все же мы должны прибавить в этом компоненте. В целом, на мой взгляд, мы провели хорошую игру. Именно её мы начали строить ещё до паузы. Когда мы так играем, нас сложно остановить. Но я уверен, что ко второму матчу они подготовятся лучше», – приводит слова Дебура пресс-служба лиги.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
«Вегас» разгромил «Ванкувер» в первом матче серии, забив пять голов
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