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Расписание игрового дня НХЛ на 24 августа

Расписание игрового дня НХЛ на 24 августа
Хоккей / НХЛ 0

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

02:00 (мск). «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Флайерз» вышли во второй раунд впервые с 2012 года, когда уступили «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 1-4.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
25 августа 2020, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк

04:45. «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (0-1).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
25 августа 2020, вторник. 04:45 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Даллас Старз
Даллас

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».

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