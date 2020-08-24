Расписание игрового дня НХЛ на 24 августа

Сегодня в Национальной хоккейной лиге состоятся два матча второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.

02:00 (мск). «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс». «Флайерз» вышли во второй раунд впервые с 2012 года, когда уступили «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 1-4.

04:45. «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» (0-1).

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».