Плотников – об обмене в «Амур»: для себя я решил, что мне рано возвращаться домой

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников прокомментировал обмен в уральский клуб из «Амура».

«Не думаю, что я ушёл из СКА только из-за потолка зарплат. Всё намного глубже, чем выглядит со стороны. Деньги в этой ситуации стоят не на первом месте.

Все хотят получать больше: работаешь ли ты на заводе или зарабатываешь деньги хоккеем. Тут я не открою Америку. Со всем можно смириться, если готовиться заранее. Но не по щелчку же! Клубы всё знали заранее, но подписывали игроков на три-четыре года, давая при этом большие деньги. А потом ставили хоккеистов с действующими контрактами перед фактом: отказывайся от 30% зарплаты. Так не должно быть. В клубах же есть умные головы, менеджеры, юристы.

Со мной не советовались по обмену. Мне предложили понизить зарплату: либо так, либо так. Я категоричный человек, но я всегда за диалог. Меня поставили перед фактом, и дело, повторюсь, было уже не в деньгах. Для себя я решил, что мне рано возвращаться домой. Я полон сил и хочу выигрывать. К огромному сожалению, «Амур» пока не может бороться за Кубок Гагарина. Думаю, что не только мои близкие, но и большинство хабаровских болельщиков меня поняли. Большинство из тех, кто мне писал, желали успехов. В Хабаровске понимающие люди», – приводит слова Плотникова пресс-служба КХЛ.