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«Нэшвилл» отдал форварда Ээли Толванена в аренду «Йокериту»

«Нэшвилл» отдал форварда Ээли Толванена в аренду «Йокериту»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» отправил финского нападающего Ээли Толванен в «Йокерит» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба КХЛ. Игрок будет играть за «джокеров» до старта сезона-2020/2021 за океаном.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ финский форвард не провёл ни одного матча за основную команду «Нэшвилла». Весь сезон финн провёл в АХЛ, где в 63 встречах забросил 21 шайбу и сделал 15 голевых передач при показателе полезности «+2». «Предаторз» выбрали Толванена на драфте-2017 в первом раунде под общим 30-м номером.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

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