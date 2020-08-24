«Нэшвилл» отдал форварда Ээли Толванена в аренду «Йокериту»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» отправил финского нападающего Ээли Толванен в «Йокерит» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба КХЛ. Игрок будет играть за «джокеров» до старта сезона-2020/2021 за океаном.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ финский форвард не провёл ни одного матча за основную команду «Нэшвилла». Весь сезон финн провёл в АХЛ, где в 63 встречах забросил 21 шайбу и сделал 15 голевых передач при показателе полезности «+2». «Предаторз» выбрали Толванена на драфте-2017 в первом раунде под общим 30-м номером.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
Генменеджер «Нэшвилла»: нам нужны перемены. Клуб идёт не в том направлении
- 24 августа 2020
-
19:52
-
19:40
-
19:06
-
18:59
-
18:49
-
18:40
-
18:38
-
17:56
-
17:50
-
17:20
-
17:00
-
16:42
-
16:32
-
15:39
-
15:13
-
14:41
-
14:16
-
14:10
-
13:56
-
13:14
-
13:05
-
12:44
-
12:38
-
11:54
-
11:42
-
11:33
-
11:06
-
10:41
-
10:18
-
09:44
-
09:19
-
09:00
-
08:50
-
08:37
-
08:14
Партнерский контент