«Сочи» объявил о заключении контракта с Германом Рубцовым
ХК «Сочи» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с нападающим Германом Рубцовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. Права на Рубцова сочинцы получили в результате обмена с петербургским СКА, которые взамен получили права на Оскара Стина.
В нынешнем сезоне 22-летний Рубцов сыграл четыре матча в НХЛ, большую часть чемпионата проведя в АХЛ за «Лихай-Уэлли Фантомс», где в 42 встречах забросил две шайбы и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-4». «Лётчики» выбрали россиянина на драфте-2016 в первом раунде под общим 22-м номером.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Сезон-2020/2021 должен стартовать 2 сентября.
Защитник молодёжной сборной России Седов пройдёт просмотр в «Сочи»
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