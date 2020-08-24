22 августа стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России U16, информирует официальный сайт ФХР. Тренерский штаб команды во главе с Александром Титовым вызвал 34 хоккеиста:

Вратари: Всеволод Городилов («Трактор», Челябинск), Егор Заврагин («Югра», Ханты-Мансийск), Николай Никульшин («Локомотив», Ярославль), Леонид Смирнов («Витязь», Подольск).

Защитники: Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Артём Кудашов, Иван Ремезовский (все – «Динамо», Москва), Михаил Гуляев, Михаил Зятьков, Максим Михайлов (все – «Авангард», Омск), Иван Ершов, Артём Куликовский (оба – «Витязь», Подольск), Александр Матвеев (СКА, Санкт-Петербург), Александр Рыбаков, Геннадий Чалый (оба – «Локомотив», Ярославль).

Нападающие: Даниил Бут («Локомотив», Ярославль), Максим Великов (ЦСКА, Москва), Владислав Гаев, Кирилл Свищев, Олег Трофимчук (все – «Югра», Ханты-Мансийск), Иван Демидов, Тимур Муханов, Егор Ядыкин (все – «Витязь», Подольск), Алексей Зайцев, Александр Лисов, Матвей Максимов, Никита Недопекин, Игорь Чернышов (все – «Динамо», Москва), Иван Лещев, Игнат Лутфуллин (оба – СКА, Санкт-Петербург), Егор Смирнов («Северсталь», Череповец), Никита Телегин («Трактор», Челябинск), Савелий Шарифьянов («Авангард», Омск).

До 25 августа команда пробудет в Москве, а на следующий день отправится в Сочи, где будет тренироваться в спортивном центре подготовки ФГБУ «Юг Спорт». В программе сбора – тренировки на льду и в атлетическом зале. Также запланировано проведение контрольных двусторонних матчей – 5 и 7 сентября. Тренировочные мероприятия завершатся 8 сентября.