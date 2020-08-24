Толчинский – о связке с Зерновым: всё хорошо, мы совпадаем и по скорости, и по мышлению

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу над нижегородским «Торпедо» (4:2) в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова.

«Насколько комфортно в связке с Денисом Зерновым? Пока всё хорошо. Ощущение, что мы совпадаем и по скорости, и по мышлению. Нас наигрывают примерно месяц, сегодня мы забили хороший гол. На мой взгляд, всё идёт как нужно.

Система Хартли? Ограничивать себя совсем не нужно: система действительно есть, но всё в ней происходит очень естественно. Особенности — никаких закатов, шайбу стремимся сразу доставлять вперёд – благодаря таким деталям играть только проще.

Согласен ли, что «Авангард» – самая североамериканская команда в КХЛ? Да, ведь наши тренеры – североамериканцы, такой стиль и прививают. На маленьких площадках с ним как раз удобно», – приводит слова Толчинского пресс-служба КХЛ.