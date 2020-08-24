Плотников: надеюсь, до начала сезона всё в «Металлурге» исправим и утрясём

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Плотников поделился мнением о предсезонной подготовке клуба.

«Будет ли долгим процесс перестройки в «Металлурге»? Хотелось бы не затягивать, а как получится – никто не знает. Есть над чем работать, обязательно ещё будут притирки. Надеюсь, до начала сезона всё исправим и утрясём.

Каково было быть капитаном «Металлурга» на турнире в Казани? Знаю, кто я есть. Нашивка не делает меня кем-то большим в команде. Если хочу что-то сказать в раздевалке, скажу. Лидером тебя делает не должность, а характер, внутренние ощущения», – приводит слова Плотникова пресс-служба КХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.