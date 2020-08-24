Сухачёв: быть с Метсолой в одной бригаде — бесценный опыт
Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв поделился мнением об одноклубнике — Юхе Метсоле.
«Для нас с Юхой мода на больших вратарей не актуальна. Но быть с ним в одной бригаде — бесценный опыт. Юха — один из самых стабильных голкиперов в лиге, он каждый год доказывает, что габариты мало что решают. Умению Метсолы безупречно выбирать позицию, его психологической выстроенности стараюсь учиться на каждой тренировке.
Мне надо много работать, помогать команде побеждать и завоевывать игровое время. «Салават» — один из исторических лидеров КХЛ, у нас максимальные задачи, авторитетов клуб не признает. Это тоже плюс для любого молодого хоккеиста», – приводит слова Сухачёва Russia-Hockey.ru.
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