Сухачёв: быть с Метсолой в одной бригаде — бесценный опыт

Голкипер уфимского «Салавата Юлаева» Владислав Сухачёв поделился мнением об одноклубнике — Юхе Метсоле.

«Для нас с Юхой мода на больших вратарей не актуальна. Но быть с ним в одной бригаде — бесценный опыт. Юха — один из самых стабильных голкиперов в лиге, он каждый год доказывает, что габариты мало что решают. Умению Метсолы безупречно выбирать позицию, его психологической выстроенности стараюсь учиться на каждой тренировке.

Мне надо много работать, помогать команде побеждать и завоевывать игровое время. «Салават» — один из исторических лидеров КХЛ, у нас максимальные задачи, авторитетов клуб не признает. Это тоже плюс для любого молодого хоккеиста», – приводит слова Сухачёва Russia-Hockey.ru.