«Питтсбург» в межсезонье может обменять одного из своих вратарей

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд признался, что американский клуб обменяет одного из вратарей – Мэтта Мюррея или Тристана Джерри.

«Пока не достиг стадии серьёзных переговоров и неясно, что можно за них получить. Но могу сказать, что ситуация развивается в этом направлении. Начинаю понимать, что команды готовы отдать. Посмотрим. Пока не знаю наверняка, как всё сложится, но уже могу сказать, что интерес к ним приличный. Судя по всему, одного из них придётся отдать», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман ранее прокомментировал вероятность обмена ветеранов «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина.