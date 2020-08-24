«Питтсбург» в межсезонье может обменять одного из своих вратарей
Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд признался, что американский клуб обменяет одного из вратарей – Мэтта Мюррея или Тристана Джерри.
«Пока не достиг стадии серьёзных переговоров и неясно, что можно за них получить. Но могу сказать, что ситуация развивается в этом направлении. Начинаю понимать, что команды готовы отдать. Посмотрим. Пока не знаю наверняка, как всё сложится, но уже могу сказать, что интерес к ним приличный. Судя по всему, одного из них придётся отдать», — приводит слова Рутерфорда The Athletic.
Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман ранее прокомментировал вероятность обмена ветеранов «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгения Малкина.
Фридман: единственный способ встряхнуть «Питтсбург» — обменять Малкина или Кросби
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