Виньо: некоторым игрокам «Филадельфии» надо поработать над результативностью

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Мы выиграли первый раунд, потому что хорошо и усердно работали. Но если всё проанализировать, станет понятно, что мы выйдем на другой уровень, как только наши лидеры начнут играть так же результативно, как в регулярном чемпионате. Не буду называть фамилии, но некоторым игрокам надо поработать над этим компонентом, чтобы добиваться успеха под давлением.
Их задача заключается в том, чтобы быстро выводить шайбу из нашей зоны, проходить среднюю и разыгрывать комбинации в зоне атаки. На данном этапе, когда это необходимо команде, у наших ребят не получалось так играть в каждом матче и в каждой смене», – приводит слова Виньо пресс-служба лиги.
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