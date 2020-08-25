37-летний игрок «Айлендерс» Энди Грин прервал 10-летнюю безголевую серию в плей-офф

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит 1-я встреча полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк» Айлендерс». Завершился 1-й период – впереди «островитяне» – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте 37-летним защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грином после шикарного броска от синей линии с передачи Брока Нельсона.

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Для защитника возрастом в 37 лет и 299 дней прервалась 10-летняя безголевая серия в плей-офф. Прошлая его заброшенная шайба в розыгрыше Кубка Стэнли была оформлена в сезоне-2009/2010 в составе «Нью-Джерси Дэвилз» во время 2-го матча первого раунда с той же «Филадельфией». Об этом сообщает журналист Том Джулитти в «Твиттере».

Всего за карьеру в НХЛ ветеран провёл 933 матча, в которых набрал 250 (50+200) очков при показателе полезности «-18» и 261 минуте штрафа.