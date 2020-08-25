Вратарь «Филадельфии» Картер Харт совершил шикарное спасение ловушкой, падая на лёд

В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит 1-я встреча полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк» Айлендерс». Завершился 1-й период – впереди «островитяне» – 1:0.
Счёт в матче был открыт на 7-й минуте 37-летним защитником «Нью-Йорк Айлендерс» Энди Грином после шикарного броска от синей линии с передачи Брока Нельсона. Уже к 15-й минуте встречи разрыв в счёте мог увеличиться до двух шайб, однако этому помешал вратарь «Филадельфии» Картер Харт, совершивший шикарный сейв ловушкой, падая на лёд, после броска автора голевой передачи в моменте с первым голом — Брока Нельсона.
Видео сейва Картера Харта доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 22-летний канадский голкипер «Флайерз» Картер Харт принял участие в 8 встречах, в 6 из которых одержал победу, пропустив 13 шайб и оформив 2 шат-аута. В среднем за игру он пропускает 1,71 шайбы, имея коэффициент надёжности 94,3%.
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